’’Amerikaanse toestanden’ zo gek niet’

Zondag werd in Amerika de Super Bowl gespeeld: de kampioenswedstrijd voor Amerikaans football. Wij hebben een NFL international game pass waarmee we online live konden meekijken en wat ons gisteren al vrijwel meteen opviel was de gemoedelijke sfeer rondom de arena. Als wij een wedstrijd hebben tussen Ajax en Feyenoord dan is een massale politieinzet eigenlijk al gewoon.

Nee, dan de Super Bowl: fans van de Kansas City Chiefs en die van de Philadelphia Eagles staan rustig naast en door elkaar heen zonder enige gemor of geneuzel. Natuurlijk gaat er wel eens wat mis, maar rellen zoals we dat in Nederland hebben, waarbij treinstellen worden gemold? Die kennen ze niet. Voor hun zijn dat ’Nederlandse toestanden’. Waarom kan het daar wel? Misschien omdat je, als je daar wordt opgepakt wegens misdragingen en bedreiging, al snel een paar weken in de bak belandt?

Hoe dan ook: doe mij maar Amerikaanse toestanden. Veel gemoedelijker.

Peter Looyenga,

Wageningen