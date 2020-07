’Helmplicht e-bike werkt averechts’

Het is wachten op hetzelfde voor mijn net aangeschafte snorfiets. Auto laten staan voor de korte ritjes (beter voor milieu) en fris met de kop in de wind. Neen, straks met een klamme, zweterige hoofd door een helm. Qua veiligheid zijn er nog veel effectievere zaken te bedenken. Bredere fietspaden, meer duidelijkheid bij voorrang op rotondes, verlichting, etc. Een helmplicht werkt straks averechts, we kiezen dan weer ander vervoer. Niet doen dus.

Bert de Jong, Ermelo