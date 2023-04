Premium Het beste van De Telegraaf

'Buitengrenzen van Europa moeten dicht'

René Peters

We herinneren ons allemaal de beelden van vorige zomer. Toen honderden asielzoekers in Ter Apel in de buitenlucht moesten slapen, omdat het aanmeldcentrum overvol was en er te weinig opvangplekken waren. Dat niet nog een keer, zeiden we tegen elkaar.