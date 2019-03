Brief 2 ’Kort bijstander niet bij werk’

Mensen die in de WW zaten of die een andere uitkering kregen, konden zelfs gekort worden als dit op eigen houtje gingen doen en dit zelf wilden betalen. Nu er volop werk is en men deze mensen hard nodig heeft, komen er krokodillentranen van de overheid en werkgevers. Je kan als overheid ook uitkeringsgerechtigden stimuleren om aan de slag te gaan door tijdelijk deze mensen niet te korten en met behoud van drie maanden uitkering te laten werken. Dan wordt het velen aantrekkelijk om te gaan werken. Werken en minder overhouden dan je uitkering is een veel te zware straf.

M. Ooyen

