’Feesten over de grens asociaal’

Op de foto lachend met je ski’s, lekker met 2000 mensen in een discotheek. Met volle Arriva bussen vanuit Heerlen om het kwartier naar Duitsland. In restaurants over de grens zitten momenteel meer Nederlanders dan Duitsers.

Is het nu zo moeilijk om als Nederlander solidair te zijn met elkaar? Want alleen sámen krijgen we het voor elkaar! En dat doe je dus niet om onze regels hier te omzeilen en lekker bij de buren te gaan feesten.

Heer Janssen