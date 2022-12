’Ongelijkheid in Nederland steeds groter’

Wij, Nederlanders, zijn een reislustig volkje. Er is praktisch geen plek op deze planeet of je komt er wel Nederlanders tegen.

Zonnige oorden zijn rond de kerstdagen erg in trek en de wintersportgebieden weten wij ook als geen ander te vinden. De ellenlange rijen bij Schiphol en legio gemiste vluchten staan nog steeds op ons netvlies. Er is dus voor veel mensen blijkbaar geld zat. Maar de tegenstellingen in Nederland zijn groot.

Mede door de inflatie neemt de armoede onder veel Nederlandse huishoudens toe.

Veel kinderen komen zonder ontbijt naar school. In tienduizenden gezinnen kunnen ze niet eens de eindjes aan elkaar knopen en vragen ze zich elke keer weer af hoe ze de dag door moeten komen. Mensonterende toestanden.

Steeds meer mensen zijn op zichzelf aangewezen en elke dag zien steeds meer mensen het niet meer zitten. Daarnaast zijn er wel honderden miljoenen euro’s beschikbaar om het probleem met de stikstofuitstoot aan te pakken. Vogels, dieren en planten zijn blijkbaar belangrijker dan mensen.

Dit kabinet gaat daar in elk geval geen verandering in brengen. Een intrieste constatering!

Jan Muijs,

Tilburg