’Weghorst waant zich Ronaldo’

Alsof hij de wedstrijd van zijn leven speelde, zo verontwaardigd reageerde Wout Weghorst toen hij in de 66e minuut van het uitzwaaiduel tegen Georgië gewisseld werd.

Zichtbaar sikkeneurig sjokte hij naar de zijlijn, tot ergernis van Frank de Boer. Het was het soort gedrag dat we vaak van Christiano Ronaldo zien.

Dat ook Weghorst zich hiervan bedient, sluit aan bij zijn karakter; zijn ’Zuid-Europese temperament’, zoals het vaak wordt genoemd, is precies waarom we hem allemaal zo’n held vinden, waarom de hele Grolsch Veste hem toezong, en waarom zijn vervanging door de veel talentvollere Donyell Malen met boegeroep werd ontvangen.

In al die emotie is het makkelijk om te vergeten dat één goaltje tegen de nummer 91 van de wereld vrijwel het enige noemenswaardige wapenfeit was dat Weghorst gedurende de wedstrijd produceerde.

Het ergste is dat zijn melodrama nog effect heeft ook. Met Malen binnen de lijnen begon de ploeg pas echt te draaien, maar dat maakte niemand wat uit. „Je moet als speler een beetje chagrijnig zijn als je gewisseld wordt, zo hoort het gewoon”, was het oordeel in de NOS-voetbalpodcast. Eén probleempje: Weghorst is Ronaldo niet.

Roelant Frijns, Nijmegen