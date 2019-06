’Houd uw hond koel...’

Foto ter illustratie. Ⓒ EPA

Met deze hittegolf wil ik hondenbezitters oproepen hun verstand te gebruiken. U loopt/fietst met alleen een hemdje of bloesje aan, uw hond draagt een bontjas! Zijn de stoeptegels te heet voor blote voeten, dan is dat ook zo voor de hondenpootjes. Het lijken inkoppertjes, maar het gebeurt nog steeds dat honden in de hitte worden uitgelaten. Raakt de hond toch door de hitte bevangen, dan uitsluitend koelen via pootjes en buik.