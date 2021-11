Nederland volop in de rouwverwerking

Binnenland

Amsterdamse klimaatmars: ’Shell maakt de wereld kapot’

De enorme stoet klimaatdemonstranten is rond 15.00 uur aangekomen in het Westerpark. De organisatie van de Klimaatmars denkt na een eerste schatting dat er meer dan 40.000 mensen meeliepen, maar daar is geen officiële bevestiging van. De betogers liepen vanaf de Dam een route door de Raadhuisstraat,...