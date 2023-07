’Opvang Oekraïners tijdelijk’

De Adviesraad Migratie schetst een doemscenario over de tijdelijke opvang van Oekraïners in ons land. Die loopt namelijk op 4 maart 2025 af en welke status de Oekraïners dan hebben is nog altijd onduidelijk.

Het kabinet moet hierover met een antwoord komen, maar moet daarbij vooral alle aspecten van deze kwestie meewegen. Want als de tijdelijke status een definitieve wordt, hebben we er zomaar weer 94.000 mensen bij die definitief een woning en zorg nodig hebben. Als de situatie in Oekraïne stabiel is, kunnen deze mensen terug. Hun land weer opbouwen en daar een toekomst hebben.

De afspraak was dat opvang tijdelijk zou zijn, waarom zouden we hiervan afwijken?

Jan Pronk, Beverwijk