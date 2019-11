De hedendaagse idiotie

Zo langzamerhand begin ik mij echt zorgen te maken. Niet om het land hoor. Dat is toch al verloren. Wel om mezelf. Ik neem het nieuws door. Ik zou liever iets anders doen: hartenjagen met mijn maten, vijftien keer achter elkaar Once I was loved van Melody Gardot draaien, een kopje suiker lenen bij de benedenbuurvrouw, dat soort dingen. Maar dat kan niet. Uit hoofde van mijn functie dien ik nu eenmaal op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen.