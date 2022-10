’Nood hoog bij de NS’

Dat blijkt wel uit hetgeen een conductrice gisteren door de speaker schalde: ’Beste reizigers het is u vast niet ontgaan dat het heel erg druk is in de trein. De NS wil ondanks ons aandringen niet met langere treinen rijden. We verzoeken u allen een klacht in de NS app te doen!’. Stoer van de conductrice want als ik mijn werkgever zo in het openbaar zou afvallen, zou er op zijn minst een normoverdragend gesprek plaatsvinden. En ze had gelijk want de reizigers stonden zelfs in het gangpad of zaten op de trap. De NS kampt met een enorm tekort aan personeel, maar het materieel is kennelijk wel beschikbaar. Meteen aankoppelen die wagons, want op deze manier reizen is honds. Ik ga tegenwoordig in zo'n situatie lekker eerste klas zitten, want gecontroleerd wordt er toch niet!

Bas Overmars, Amsterdam