’Zandvoort moet gewoon slagen’

Bij de aanleg in het natuurgebied hadden ze geen last van CO2-, PFAS- of stikstof-normen of andere belemmeringen. En zelfs het financiele plaastsje klopte. En nu mag de aanvoer van de racewagens ook gewoon over het strand. Alles wat anders verboden terrein is nu normaal. Er komen circa 100.000 mensen per dag op een wedstrijd af. D-Day, wordt zondag 3 mei waar de echte liefhebbers al 35 jaar op hebben gewacht! Maar toch moet er nog wat water door de zee.

Lucas Meijer, Nieuwe Pekela