Brief 3: ’Je zal tegenwoordig maar agent zijn’

Ook op Nieuwjaarsdag was het weer raak. Op beelden is te zien hoe de ME werd belaagd. Een viertal agenten raakte gewond. En nu heeft de politie berichten ontvangen van mensen die klagen over het optreden van de politie. Dat is gebruikelijk. Maar tot mijn grote verbazing las ik, dat het optreden van de politie (op het Malieveld op 14 maart) in de belangstelling staat, ja echt, van de Verenigde Naties. Meer precies, van de VN-vertegenwoordiger voor martelingen. En hij heeft gevraagd om hem bewijzen te sturen van het gebruikte geweld door de politie. Vreemd is het dat hij niet heeft gevraagd om hem bewijzen te sturen van het gebruikte geweld tegen agenten. Je zal tegenwoordig maar agent zijn.

Ger Stam, Oudenbosch

