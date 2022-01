’Topsalarissen in ontwikkelingshulp onaanvaardbaar’

Even gecheckt: Alleen de kosten van de directeuren van diverse organisaties, zonder de administratieve aanhang: Save the Children 124.625.000 euro, War Child, 125.000 euro, Fonds slachtofferhulp 111.242,00 euro enz. Waarom zulke idiote bedragen voor directeuren die allemaal in mindering worden gebracht van de gulle giften van de bevolking waardoor er minder geld overblijft voor de hongerige kinderen. Dat is onverteerbaar voor de gulle gevers.

Mevr.Brugman, Lelystad