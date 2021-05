’Besef van wat vrijheid kost is verdwenen’

Patrick Bolder

Anno 2021 en 76 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog vinden we in Nederland vrijheid gewoon en staan op onze achterste benen als tijdelijke maatregelen onze vrijheid iets beperken. Deze beperkingen vallen echter in het niet bij hoe het zo'n tachtig jaar geleden in Nederland en een groot deel van Europa eraan toeging.