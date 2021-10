’Gevolgen Covid-19 reden te meer om pensioen te indexeren’

Sterren

Lena Dunham woedend na fatshaming om huwelijksfoto’s

Girls-bedenker Lena Dunham heeft gereageerd op de vele nare opmerkingen die werden geplaatst onder haar Instagrampost over haar huwelijk. Ze vertelt in een nieuwe post dat ze die „ellendige shit” wil aankaarten, om ’iedereens wiens uiterlijk door ziekte, omstandigheden of tijd is veranderd’ een hart...