’Gesjoemel met zorgbonus schande’

Geld dat bestemd was voor de hardwerkende zorgmedewerkers, die minder dan tweemaal modaal verdienen, verdween te vaak in de zakken van frauderende directeuren en natuurlijk werd er door de overheid weer onvoldoende gecontroleerd. Wanneer leert men daar nu eens dat vertrouwen goed is, maar controle beter.

Wat een mooie en vooral uiterst terechte beloning had moeten zijn voor zorgmedewerkers heeft nu toch weer een zweem van negativiteit en fraude en vooral dat is jammer. Schande dat dit zo is gelopen en dat de verantwoordelijken bij de uitkerende instantie zo nonchalant met ons belastinggeld smijten.

Jan Pronk, Beverwijk