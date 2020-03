’Hoe ziet het leven er na corona uit?’

Ik hoor vaak dat wij ’naar de natuur moeten luisteren’ en die mening deel ik zeker. En dan doel ik niet op de geldverslindende maatregelen die de heer Timmermans wil doorvoeren, maar meer op de explosief groeiende wereldbevolking en hoe wij met dieren en de natuur omgaan.

Ook het coronavirus is waarschijnlijk diergerelateerd en het is niet de eerste keer dat de mens een virus krijgt van een wild dier. Zo is de SARS-uitbraak in 2002 te herleiden naar een civetkat die werd verhandeld op een Chinese markt en Ebola bleek afkomstig van vleermuizen.

De markten met wilde dieren zouden per direct verboden moeten worden en de bio-industrie grondig aangepakt.

Over het invoeren van 5G hebben ook velen twijfels, ik ook. Kijk eens hoe onze leefwijze is veranderd de afgelopen pakweg 50 jaar en wat daar voor nodig is. Dan moeten wij ons nu echt afvragen of dat zo door moet gaan. Consuminderen ipv consumeren zal de nieuwe trend moeten worden, waarom altijd maar meer en daarna weer meer?

Wereldwijd zullen regeringsleiders deze waarschuwing serieus moeten nemen en niet alleen bezig zijn om nu dit virus te bestrijden maar hoe dit voortaan voorkomen kan worden en onze aarde met respect behandelen!

Cathy Stam-Gestman, Purmerend