Uitslag Stelling: Na vliegen iedereen testen

Slechts een kwart van de respondenten denkt dat een controle op de luchthaven helemaal waterdicht zal zijn. Op Duitse luchthavens zijn teststraten ingericht, waar passagiers langs moeten als ze geland zijn. Zoiets is in Nederland volgens driekwart van de stemmers prima haalbaar op korte termijn. „Testen zijn dan wel niet 100 procent waterdicht, maar het maakt wel bewust dat we er nog lang niet zijn.”

Volgens een deelnemer is het allemaal heel eenvoudig: „Inderdaad, gewoon iedereen controleren bij binnenkomst. Zo’n teststraat is zo gebouwd.” Iemand anders pleit voor een testplicht in de woonplaats voor iedereen die heeft gevlogen. „En als je het niet doet, verplicht twee weken in quarantaine.” Een andere stemmer pleit ervoor ook zo’n testplicht in te voeren voor iedereen die in Nederland op de camping heeft gestaan.

Wie uit Spanje komt en Groot-Brittannië in wil, moet sinds afgelopen weekend verplicht in quarantaine. In Spanje is de besmettingsgraad stijgend en hebben een aantal gebieden ’code oranje’. Een grote meerderheid van de respondenten vindt dat Nederland ook een quarantaineplicht moet instellen voor vakantiegangers uit Spanje.

Bijna alle stemmers denken dat vakantiegangers via vliegreizen corona ’importeren’ vanuit de rest van Europa. Iemand verklaart: „Het effect gaat vele malen groter worden dan in het voorjaar met carnaval. Mensen zijn massaal bij elkaar geweest in brandhaarden. In augustus komt er een tweede golf en kunnen we weer helemaal van voren af aan beginnen.”

Volgens de luchtvaartmaatschappijen is vliegen relatief ’veilig’. Door de luchtverversingsinstallaties in vliegtuigen zou het virus minder kans hebben om te worden overgedragen dan in andere binnenruimtes. Maar een miniem percentage van de respondenten gelooft dit. Een deelnemer die zelf onlangs heeft gevlogen: „Wat mij verbaast is dat je als passagiers bij het instappen dicht op elkaar staat. En bij het uitstappen verdringt iedereen zich weer bij het gangpad.”

Een aanmerkelijk groter percentage denkt dat het dragen van mondkapjes in de cabine helpt tegen het overdragen van het virus. Iemand oppert: „Laat luchtvaartmaatschappijen zelf goedgekeurde mondkapjes uitdelen bij elke vlucht”.

Ruim de helft vindt dat luchtvaartmaatschappijen de coronaveiligheid niet serieus nemen. Iemand zegt zich erover te hebben verbaasd dat in Nederland -vergeleken met andere landen- helemaal geen controle is op temperatuur of gezondheid. „Terwijl je in Spanje een temperatuurcheck moet ondergaan en een gezondheidsverklaring moet invullen, gebeurt er in Nederland helemaal niets.”

Twee derde denkt niet dat vliegen veiliger is dan reizen met het openbaar vervoer, 70 procent durft nu niet in een vliegtuig te stappen. Sommigen opperen de grenzen helemaal te sluiten, voor al het verkeer. Anderen vinden dat iedereen die buiten de landgrenzen is geweest, in quarantaine moet. „Waarom kunnen zoveel mensen het niet opbrengen gewoon in Nederland te blijven? We moeten dit serieus nemen. Het virus gaat niet op vakantie.”