’Stop met handel ’wilde’ dieren’

Nu dit min of meer geconstateerd is zou er een verbod moeten komen op het handelen en nuttigen van ’wilde’ dieren. Nederland schijnt in de top vijf te staan als doorvoerland van onder meer wilde dieren en bijbehorende produkten zoals ivoor maar ook van alternatieve medicijnen gemaakt van botten, hoornen en schubben van dieren.

Als je je nu beseft dat driekwart van de infectieziekten als corona ontstaat door de overdracht van dier op mens, dan is het wachten op het volgende virus. Ook in Nederland zijn er diverse markten waaronder in Zwolle, Den Bosch en Houten waar ook exotische dieren worden verhandeld.

Je kunt allerlei maatregelen in het leven roepen waarvan je weet niet weet wat het effect is, maar pak de bron aan, anders is het wachten op de volgende ramp. Stoppen met deze handel.

Cathy Stam-Gestman, Purmerend