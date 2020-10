De heg droeg een mondkapje. De touwtjes zaten verstrikt in het gebladerte. De lantaarnpaal droeg ook een mondkapje, al zat het aan de voet in plaats van daar waar ik vermoed dat het bij een lantaarnpaal hoort te zitten. Een mondkapje zat met één touwtje vast aan een putdeksel in de goot. Nonchalant, alsof de putdeksel niet helemaal was overtuigd van het nut.