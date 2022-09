’Vasthouden aan sancties tegen Poetin’

Je kon er op wachten. Nadat Rusland buurland Oekraïne was binnengevallen was de Nederlandse sympathie met de Oekraïnse bevolking en de steun voor de sancties massaal. Maar nu het tot ons doordringt dat we zelf ook grote offers moeten brengen, gaan er zelfs stemmen op om die sancties tegen Rusland in te trekken of op zijn minst te verzachten. Zo speel je de machtswellusteling Poetin dus in de kaart en laat je de lijdende Oekraïnse bevolking keihard vallen. We zouden ons eens iets meer in hun situatie moeten verplaatsen, in plaats van te zeuren over onze financiële sores. De offers die zij voor ons Europeanen brengen, staan niet in verhouding tot onze teruglopende koopkracht en torenhoge inflatie.

Bas Overmars, Amsterdam