’Tafelen met buurtgenoten voor contact’

Op de Camino de Santiago, de pelgrimsroute door Spanje, bestaat iets dat de horeca in leven houdt en pelgrims een groot plezier doet: de pelgrimsmaaltijd. Het plaatselijke restaurant zet om 07.00 uur een lange tafel klaar waar pelgrims voor een vriendelijke prijs een driegangenmaaltijd krijgen. Je koopt van tevoren een kaartje, zodat de restaurateur precies weet hoeveel mensen er komen.

Voordelen voor de restaurateur: een hele extra serviceronde, nog voor de ’gewone’ gasten om 08.00 uur arriveren. Geen financieel risico, want de pelgrims hebben al betaald. Plus: extra commerciële mogelijkheden in de vorm van drankverkoop.

Voordelen voor de pelgrims: een eenvoudige maar voedzame maaltijd, voor een schappelijke prijs. En een tafel vol mensen op afstand om verhalen mee uit te wisselen.

Zou dit iets zijn voor de geplaagde horecaondernemers? Vervang ’pelgrims’ door ’buurtgenoten’ en je kunt het concept zo invoeren. Het zal bovendien de saamhorigheid in de buurt versterken. Even bijpraten aan de aanschuiftafel kan net dat noodzakelijke dagelijkse contact zijn.

Johanna Kroon