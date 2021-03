’De Nederlandse man wordt gedemoniseerd’

„Mannen, vooral witte mannen, zoals blanke mannen tegenwoordig al voor hun dood moeten worden aangemerkt, zijn passé”, stelt Siep de Haan. Ⓒ ANP/HH

Door voorkeursbeleid en positieve discriminatie komen mannen maatschappelijk buitenspel te staan en daar moet discussie over komen, vindt Siep de Haan. „Zo komt er van gelijke kansen niets terecht. Waarom horen we de dames nooit over positieve discriminatie van mannen?”