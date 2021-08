’Mountainbike met bel uitrusten’

De lokale overheid heeft dit gebied de laatste jaren gepropageerd als ’mountainbike-walhalla’. Waarom weten we niet, want de lokale economie verdient géén cent aan de gehaaste en verbeten mountainbikers. Wij hebben niks tegen die mountainbikers en snappen volledig dat ze ook van de mooie natuur willen genieten. Maar als we aan het wandelen zijn, horen we opeens zo’n ’gefocuste’ mountainbiker die ons vanachter bijna in onze knieholtes aanrijdt. Is het nu zo moeilijk om een simpel belletje van een paar euro op je duizenden euro’s kostende mountainbike te monteren, om wandelaars erop attent te maken dat je eraan komt en wilt passeren? Iedereen happy en tevreden.

J. Smulders, Arnhem