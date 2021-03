Premium Verkiezingen

Fusie moet linkse partijen uit het slop trekken

De PvdA komt in een links blok, misschien zelfs in een fusie met GL. Dat is donderdag besproken bij de nieuwe Kamerfractie van de PvdA, waar werd teruggeblikt op opnieuw een historische klap, die de hele linkerflank treft. Bij GL worden de messen na het verlies geslepen.