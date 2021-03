Ongeacht sneeuw of ijzel de kranten zijn er altijd vroeg. Laat in de ochtend werden de kranten alsnog bezorgd. Maandagochtend waren de kranten er weer, als vanouds, vroeg. Later op de dag kwamen we onze vaste bezorgster tegen en hoorden dat ze zaterdag ziek was en naar het ziekenhuis was gebracht. Ze had nog pijn maar ze had wel haar ronde weer gemaakt. Wat een bikkel, we waarderen haar nog meer dan anders!

Familie Verhoeff, Almere-Buiten