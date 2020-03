Toen de Turkse leider Erdogan afgelopen weekend riep dat hij de poort naar Europa had opengezet voor vluchtelingen, was dat het signaal om onmiddellijk af te reizen en verslag te doen vanuit het niemandsland tussen Griekenland en Turkije. Duizenden migranten vertrokken halsoverkop naar de grensstreek, maar kwamen erachter dat Erdogan had verzwegen dat de Griekse grens potdicht zat.