’Beleggen in kernenergie’

Het stond niet in het Klimaatakkoord. Maar van deze laatste is wel duidelijk dat maatregelen veel te optimistisch zijn ingeschat, dat biomassa bewezen niet CO2-neutraal is, dat niet iedereen van het gas af kan, dat we de schaarse ruimte niet vol kunnen zetten met een spinnenweb van electriciteitsmasten, etc. De overheid geeft, om dat alles mogelijk te maken miljarden subsidies uit om goede rendementen van grote bedrijven te behouden. De aandeelhouder wordt beloond. De burger draagt de lasten. Waarom kernenergie niet koppelen aan een investeringsfonds? En laten we de energievoorziening dan gelijk publiek maken. Dan profiteert iedereen in Nederland.

Rene Valkema, Haren