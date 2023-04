Thuisgekomen ontdekten we dat de kaas ontbrak. We trokken meteen aan de bel en toen bleek dat ze de kaas al een tijdje niet in huis hadden. Dit was ons echter niet medegedeeld. Als tegemoetkoming kregen we een voucher voor twee pizza’s met zelfs een drankje, te gebruiken in het restaurant.

Rink en Marijke Schut, Oostzaan

Ook iets leuks meegemaakt? Mail ons: wuz@telegraaf.nl