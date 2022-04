De ’dirty tricks’ van de FBI

Binnenland

'Laat Patty Brard het leesprobleem oplossen'

De Boekenweek moet een ‘feest der literatuur zijn voor iedereen’, maar is dat wel zo? Meer dan twee miljoen Nederlanders hebben moeite met lezen en schrijven. De vraag die deze week centraal staat in een nieuwe aflevering van de podcast Generatie T luidt dan ook: hoe krijgen we Nederland weer aan he...