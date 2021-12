Brief 3 ’Bezem moet door ministerie’

Dit besluit is een bewijs dat de man niet op kan tegen zijn ambtenaren. Ieder weldenkend mens zal de argumenten omarmen die door de medici van deze centra worden genoemd. Een (economisch!) besluit dat uitgebreid wordt verdedigd door woordvoerders van zijn ministerie. De Jonge en zijn ministerie hebben al een negatieve score door steeds als laatste in Europa te beginnen met de organisatie en logistiek van vaccinaties en het niet optuigen van meer ic-bedden en vakkundig personeel. Deze stap is het zoveelste bewijs dat de bezem door het ministerie moet en de Jonge ongeschikt is als minister.

Wim Buts

