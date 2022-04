De regering hoort geen kinderen op te voeden

Culinair

Lifehack: Zo red je saus die is gaan schiften

Wanneer we staan te koken en de saus in de schift komt, zakt de moed ons steeds weer in de schoenen. Je begrijpt: dat geeft ons culinaire zelfvertrouwen dan telkens een kleine deuk. Een fenomeen waar ongetwijfeld meer mensen last van hebben.