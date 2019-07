Brief 1: ’Wie geeft die kinderen een baan?’

In Amsterdam speelt zich al jaren een strijd af om het islamitisch onderwijs. Met name het Cornelius Haga Lyceum is de steen des aanstoots.

De grondwettelijk vastgelegde vrijheid van onderwijs gaat zover dat ingrijpen haast onmogelijk is. En het toezicht op datgene wat er binnen de muren van de school zich afspeelt laat zwaar te wensen over. Zéker als je van tevoren aankondigt dat je op bezoek komt.

Die strijd vindt plaats over de hoofden heen van de kinderen op die school. Kinderen, die in elk geval kansloos afstuderen, want wie gaat kinderen van die school straks een baan geven?

Geen enkel bedrijf zal die problemen over zich gaan afroepen, want met het gedachtegoed waarmee die kinderen de maatschappij in komen ontstaat er geheid een tweedeling en is het met de rust gedaan.

En dat is nu eenmaal funest voor elk bedrijf of instelling. En van de ouders hoef je al helemaal geen medewerking te verwachten. Anders stuur je je kinderen niet naar zo'n school.

Jan Muijs, Tilburg

