Brief 3 ’Cultuurgoed dreigt te verdwijnen’

En dat allemaal door de pressie van actvisten die een directe verbinding leggen tussen racisme en Zwarte Piet. Die hun eigen jeugd vergeten zijn, toen ook zij aan de kant van de weg stonden en vol verwachting uitkeken naar Sinterklaas én Zwarte Piet. Apeldoorn, dit jaar de plaats van de intocht, gaat daarin mee. De stad heeft ook weinig keus, want anders zijn er geen beelden van de intocht te zien. Een trieste vaststelling. En je kunt er natuurlijk op wachten, want die dwazen zullen net zolang doorgaan tot ook de roetveegpieten verdwenen zijn. En zo dreigt -na nog maar net afscheid te hebben genomen van de Gouden Eeuw- het zoveelste cultuurgoed in de vergetelheid te verdwijnen.

Jan Muijs, Tilburg

