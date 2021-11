’Van Dijk moet Oranje leiden’

De grote ’maar’ is echter dat hij op dit moment totaal geen diepte in zijn spel heeft en slechts balletjes breed aan zijn medeverdedigers geeft. Terwijl hij een prachtige dieptepass kan geven. Van Dijk is als aanvoerder dé man die tegen Noorwegen de ploeg bij de hand kan nemen en lef moet tonen. Dus geen gebrei, maar naar voren spelen, acties maken en opstomen. Alleen op deze manier maken we kans op het WK in Qatar. En als je iemand een groot toernooi gunt is het Virgil wel!

Bas Overmars, Amsterdam