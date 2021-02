Vakantie boeken: ’Alleen doen bij code groen!’

De gevolgen van de ’vakantiezomer’ van 2020 hebben veel mensen kopschuw gemaakt. We zien liever geen herhaling van de tweede coronagolf en al helemaal niet als dat het gevolg is van iets ’onnodigs’ als een zomervakantie.

R van Putten wordt er cynisch van: „Als je twee, drie weken vakantie verkiest ten koste van weer een paar maanden in een lockdown, schijt hebt aan anderen en ouderen en het behoud van je eigen baan ook niets uitmaakt... dan zeg ik: Doen!”

Virus

Veruit de meeste deelnemers aan De Kwestie laten het boeken van een vakantie achterwege of stellen het uit tot er meer duidelijkheid is. DaHa wil dat het virus eerst wordt uitgeroeid: „Als ik het virus was dan zou ik zeggen: ’Ga lekker op vakantie, en dus lekker vakantie plannen. Dat helpt me om verder te muteren en varianten op de wereld te zetten.’”

Een van de weinigen die wel voordeel zien in vroegboeken is Fier op weg naar Rutte-4: „Natuurlijk is het verstandig om te boeken, want dan hebben jijzelf en de touroperators alvast een basis waarmee gepland kan worden voor het geval het echt kan. Maar natuurlijk houden alle betrokkenen een slag om de arm, want niemand kan nu met 100% zekerheid weten wat in de zomer mogelijk is!” En daarom, zegt P_Jansen, is nu al boeken niet verstandig: „Beter is komende maanden eerst afwachten en dan pas eventueel boeken.”

Volgens De Twentenaar is nu boeken voor een massale zomervakantie vragen om problemen: „Het lijkt mij niet echt slim. Zolang wij nog corona-ontkenners en andere soorten van wappies onder ons hebben, komen er nog een derde en een vierde golf aan. Je zult zien dat de laatste golf juist vlak voor de zomer toeslaat.”

"Eerst maar eens kijken of die vaccinatie werkelijk zo effectief is"

Dat verband tussen vakantie vieren en corona bestaat gewoon, zegt TrasRino: „Na de eerste golf zijn er veel mensen met vakantie gegaan. Dat heeft onder meer de tweede golf veroorzaakt. Willen we niet leren, kunnen we ons niet beheersen of zijn we gewoon egoïstisch? Of alledrie?”

Eigen land

Als je dan per se toch een vakantie wil vastleggen, dan is een arrangementje in Nederland misschien nog de beste oplossing. Roosje7: „Ik zou zeker niet naar het buitenland gaan of vliegen, maar naar een huisje/camping in ons mooie Nederland. En als je kinderen hebt: zoek iets met water en een speeltuin en dergelijke. Als je kinderen het fijn hebben, heb jij ook een lekker gevoel. Een andere omgeving kan heel helend werken.”

Peterlang26-46582 wacht liever af: „En wel om twee redenen: 1. eerst maar eens kijken of die vaccinatie werkelijk zo effectief is (als je niet gevaccineerd bent ga je natuurlijk nevernooit op reis). En 2. de kans is groot dat de komende maanden vliegtuigmaatschappijen en reisorganisaties alsnog failliet gaan en dan kun je naar je euro’s fluiten.”

Poessiepie heeft al desondanks geboekt: „Wij hebben een pakketreis geboekt naar Griekenland. Als de reis onverhoopt niet door kan of mag gaan, mogen we gratis omboeken naar een andere bestemming en/of een andere periode. We hebben nu in elk geval iets om naar uit te kijken en dat maakt dezer dagen veel goed.” A-tje snapt daarentegen niet dat vakanties zo vreselijk belangrijk worden gevonden. „Het gejank van mensen die zich gedragen alsof hun leven afhangt van op vakantie gaan, vind ik alleen maar triest.”

Bassie-2 tenslotte vat het nogal dramatisch samen: „Boeken bij code groen moet je doen, maar bij code rood betekent het mogelijk je dood!”