Net zoals elk jaar bellen we ’s ochtends met De Prinses of Hanny actief is of die dag alleen maar slaapt. Is ze op, dan bellen we meteen banketbakker Sterk in Nieuwegein die razendsnel een taart verzorgt met daarop ’Hanny 95 jaar’. Hulde voor deze bakker!

Wim Niezing, Nieuwegein