Stroomnet nu al overbelast

We zijn nu nog niet eens serieus begonnen met het afschalen van het gasnet of het is al hommeles. Stel je voor dat we met z’n allen elektrisch gaan koken en verwarmen met warmtepompen. Het zal nog vele jaren duren voor er meer capaciteit is aangelegd.

Vervelend dat er zo weinig politici verstand hebben van techniek.

Paul Vos