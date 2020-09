Brief 3 ’Begrip voor elkaar tonen in crisistijd’

Ten gevolge van de coronacrisis is er zoveel extra stress ontstaan in de zorg. Velen van hen die werkzaam zijn in de zorg zijn zelf overbelast en daardoor snel geïrriteerd. Zij overleven en zijn werkzaam in een tunnelvisie van extra coronaregels waarbij hun eigen gezondheid ook gevaar loopt.

Die regels worden hen, begrijpelijk of niet, van hogerhand opgelegd en dit gaat in vele gevallen ten koste van hun roeping als verzorgende of verpleegkundige.

Het is voor mij te kort door de bocht, dat er maar gesteld wordt dat agressie in de zorg komt van de kant van patiënten en hun naasten. Ook zij hebben te maken met extra stress in coronatijd en daarbij ook nog de zorg en angst voor hun eigen ziekte of die van hun dierbare.

Begrip voor elkaars situatie, gevoelens en emotie in deze moeilijke tijd, is vooral nu aan de orde in de zorg. We moeten elkaar ondersteunen en niet afmaken!

Annemarie Boom,

De Bilt

