Brief 3 ’Portemonnee raakt steeds leger’

Nu heeft hij zich recent negatief uitgelaten over de looneisen van de vakbonden. Ik denk dat de heer Knot niet snapt wat er in de samenleving leeft. Met zijn ongekende hoge inkomen zal hij weinig last hebben van prijsverhogingen. Zonder enige empathie geeft hij ongevraagde adviezen, die in het nadeel zijn van de gewone werlknemers. Laat ’m zijn werk doen voor de bankensector, zoals het hoort, en laat hij zich verder onthouden van dit soort adviezen. Het ’gewone’ volk zit niet te wachten op iemand die alleen maar bezig is met macro economische zaken, terwijl de portemonnee steeds leger raakt.

Els Strikkers, Bergen

