’VVD had lak aan regeerakkoord’

Een plan om die nog sneller af te bouwen stuit op hevig verzet van de VVD. De liberalen wijzen op het regeerakkoord. Maar de VVD heeft alles wat in het regeerakkoord stond de afgelopen negen jaar gewoon overboord gezet. Nu ineens willen ze zich aan het regeerakkoord gaan houden? Ze waren ook tegen de verlaging van de snelheid op de snelwegen, maar het was dezelfde VVD-commissie die het ons door de strot duwde. Ze waren ook tegen meer migranten, maar er kwamen er meer. Ze waren ook tegen belastingverhoging maar de afgelopen negen jaar zijn die ook met meer dan 40% gestegen. Regeerakkoord of niet, de VVD had er jaren lak aan. Maar met de verkiezingen in zicht voelen ze de hete adem van de kiezers. En juist daarom zijn ze nu ineens tegen.

Peter de Quaack, Vlissingen