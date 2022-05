’Bespreken sms-gate tijdverspilling’

Een Tweede Kamer met 20 partijen die allemaal hun woordje willen doen wordt een niet werkend orgaan en zeer tijdverspillend. Hebben we geen grotere problemen? Een begroting die veel te laat rond komt zodat men de verhoging van het minimumloon weer voor zich kan uitschuiven. Nog niet te spreken over het te werk stellen van statushouders, vluchtelingenopvang en het misschien bespreekbaar maken van het verhogen van de werkbare uren. In plaats van gemiddeld 29 uur naar 35 uur etc, etc. Genoeg zaken om Nederland bv. voor een economische crises te behoeden.

C.v.d. Lienden