Uitslag stelling: ’Autorijder gaat eigen gang’

Overigens heeft de politie al laten weten over niet genoeg manschappen te beschikken om streng te controleren op de nieuwe maximumsnelheid. Driekwart van de deelnemers gelooft dit ook wel. Een respondent merkt op: ,,De capaciteit is sowieso al niet genoeg. Er blijven nu al te weinig verkeershufters onbestraft.” En een ander valt bij: ,,Andere verkeersmaatregelen, zoals bellen/appen op de fiets, worden nu ook al niet gehandhaafd, dus ik verwacht dat dit met de maximumsnelheid ook gaat gebeuren.” Nog een andere tegenstander van strenge handhaving vindt juist dat de politiecapaciteit beter elders ingezet kan worden: ,,Agenten zijn meer dan een paar idiote bonnenfreaks die idiote maatregelen moeten handhaven.”

Veruit de meesten vinden de nieuwe maatregel niet echt een slim. Ook gelooft bijna niemand dat de nieuwe maximumsnelheid gaat helpen het stikstofgehalte in de lucht te verminderen. ,,Een onzin-maatregel. Het grootste aandeel van het stikstof in de lucht komt van over de grens”, zo beweert iemand.

Verder denkt niemand dat door de snelheidsverlaging het verkeer veiliger wordt. Een aantal denkt zelfs dat het onveiliger wordt: ,,Nu zijn de verschillen groter en is het verkeer door de verschillende snelheden beter verdeeld, dus je hebt minder kans op bumperkleven.”

En dan zijn er nog de kosten voor invoering van de maatregel. Die zouden 19 miljoen euro bedragen. Bijna alle respondenten vinden ‘dat erg veel geld voor een niet te handhaven maatregel’. Een reactie: ,,Als je niet handhaaft, dan zijn die 19 miljoen euro niks waard. Die hadden dan beter besteed kunnen worden aan de gezondheidszorg.”

Desondanks vindt twee derde wel dat iedereen zich aan de regels moet houden. Zo zegt iemand: ,,Als de maatregel wordt ingevoerd, dan moeten we ons eraan houden. Of we er nu blij mee zijn of niet. En dan vind ik dat tegen overtreders hard moet worden opgetreden.”

Toch denken velen dat Nederlandse automobilisten eigenwijs zijn en hun eigen gang zullen gaan. Ook gelooft een flinke meerderheid dat niet iedereen meteen door heeft waar en wanneer er welke snelheid gereden kan worden. Zo mogen auto’s ’s nachts meestal harder gaan dan overdag. Een respondent vindt het verwarrend: ,,De overgang van 130 naar 100 km/u is ineens veel te groot. En dan is er ’s nachts een nieuwe snelheid van 120 km/u.”

Door die onduidelijkheid zal het volgens driekwart zeker de eerste periode na de invoering van de 100 km/u boetes gaan regenen. Een aantal respondenten pleit dan ook voor meer trajectcontroles: ,,Daardoor zal iedereen zich meer gaan houden aan de maximumsnelheid en het kost minder mankracht.”

Iets meer dan de helft vermoedt echter dat automobilisten, gewapend met apps als Flitsmeister, de politie te slim af zullen zijn. ,,Het is typisch Nederlands om regels aan je laars te lappen. Ik rijd heel veel, maar het is op de weg complete anarchie. Kijk naar het rookverbod en het verbod op drinken onder de achttien jaar.”