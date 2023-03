’Voetbal geen spelletje’

Zaterdag ging hij met zijn vader naar een echt stadion. Een feest! Aanvankelijk was het dat ook. Tot in de laatste minuut er een tegengoal kwam en de sfeer veranderde. De schrik bij hem was groot. Hij begreep het niet en zei tegen z’n vader: ’Pappa, het is toch een spelletje?’ Het is al lang geen spelletje meer.

Joke van Leeuwen, Amersfoort