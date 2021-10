’Gewone patiënt dupe coronagevallen’

Premium Binnenland

Artsen Erasmus MC: meer fillers én meer complicaties

Het aantal fillerbehandelingen is in drie jaar tijd met 17,5 procent gestegen en daarmee neemt ook het aantal complicaties toe. Dr. Armanda Onderdijk ziet dagelijks de gevolgen ervan op het complicatiespreekuur in het Erasmus MC: „Bijvoorbeeld dat een filler in het jukbeen is geïnjecteerd, maar dat ...