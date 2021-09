’Trots op GP Zandvoort’

Premium Binnenland

Fans genieten intens van magisch raceweekeinde in Zandvoort: ’De adrenaline gierde door mijn lijf’

Zon, zee, strand en…. een van de beste Formule 1-evenementen ooit. Waar je je oor dit weekeinde rond Circuit Zandvoort ook te luisteren legde, eenieder die betrokken is bij de koningsklasse was lyrisch over wat zich deze week zowel op als naast de baan afspeelde in het Noord-Hollandse kustdorp.