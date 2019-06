’Ondernemers rekenen klimaattaks door’

Ondernemers gaan twee derde van de klimaattaks betalen; een derde komt voor rekening van de consument aldus het vrijdag te presenteren Klimaatbeleid. Dit is een op zijn zachts gezegd een naïeve benadering van de werkelijkheid.

Maar dat weten de samenstellers ook wel. Immers: in de eindprijs van een product of halffabrikaat en dus uiteindelijk in de verkooprijs die de consument betaalt zitten alle kosten opgenomen dus ook deze. Schrijf dat dan ook zo op in het vrijdag te presenteren Klimaatbeleid. Dan is het maar duidelijk en voelen we ons ten minste serieus genomen.

R. Mondelaers, Eerbeek