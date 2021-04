Stelling: Toegangstesten goede zaak

Binnenland

Oudste gorillavrouwtje Diergaarde Blijdorp overleden

De oudste in de Rotterdamse gorillafamilie in Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is overleden. Het 48-jarige gorillavrouwtje Annette kwakkelde al een tijd met haar gezondheid door ouderdomsklachten, aldus het dierenpark. In het wild worden gorilla’s gemiddeld zo’n 35 jaar en in dierentuinen vaak ouder...